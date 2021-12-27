Что нужно знать туристам, которые едут в Крым на новогодние праздники

Вечерняя улица в Симферополе. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В преддверии новогодних праздников Минкурортов республики обновило правила посещения и отдыха в Крыму. В министерстве напомнили, что Крым открыт для туристов, но на полуострове продолжают действовать антиковидные ограничения.

ВЪЕЗД В КРЫМ

Предъявлять справку о вакцинации или отрицательном ПРЦ-тесте при въезде на полуостров не нужно. Нет необходимости и оставаться на карантине по приезде из другого региона.

Въезд в Крым возможен всеми видами транспорта. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.

В то же время до особого распоряжения отменен льготный проезд для людей старше 60 лет, которые не имеют сертификата о вакцинации против COVID-19, QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЯХ

Забронировать место в отелях, заселиться в санаторий или пансионат можно при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации, или же сертификата о перенесенном COVID-19. В таком случае отрицательный ПЦР-тест не требуется. Люди с медотводом должны предоставить результаты тестирования, срок действия анализов на ковид - 48 часов.

Для проверки QR-кода в телефоне должен быть выход в Интернет.

ОГРАНИЧЕНИЯ В КРЫМУ

В общественных местах и транспорте действует масочный режим, в закрытых помещениях просят соблюдать социальную дистанцию, в отдельных помещениях проводится термометрия.

Посещение пеших и автобусных экскурсий, кафе, ресторанов и столовых, караоке, клубов, дискотек, концертных и танцевальных залов, парикмахерских, СПА-салонов, бассейнов, объектов спорта, кинотеатров, театров, музеев, цирков возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, QR-кода, или справки об отрицательном результате ПЦР либо экспресс-теста, срок действия которых не более 48 часов.

Залы театров, кинотеатров или цирков должны быть заполнены на 70%, общепит работает с 8:00 до 23:00, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов. Работать ночью могут только те бары и рестораны, где вакцинированы 100% сотрудников. Ограничение не распространяется на столовые и закусочные, работающие на вокзалах.

Музеи и выставочные залы проводят экскурсии группами до 10 человек с возможностью использования аудиогидов.

Приостановлен запрет на оказание услуг по проведению развлекательных мероприятий в развлекательных центрах и заведениях, расположенных на территории предприятий общественного питания. С 20 января действие ограничений будет возобновлено.

Разрешена деятельность боулингов и аттракционов, расположенных на открытом воздухе.

ЗАПРЕЩЕНО

В Крыму запрещено проведение общегородских массовых мероприятий, за исключением тех, которые отдельным указом разрешает глава республики. С 20 января под запретом снова будут ярмарки и розыгрыши в торгово-развлекательных комплексах. По-прежнему запрещена торговля любыми видами продукции в кинотеатрах. Под запретом и работа хостелов.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ

При положительном результате теста турист обязан сообщить об этом на горячую линию Роспотребнадзора и Минздрава Крыма 8 800 733-33-12; 8 800 733-33-34; 122. При наличии симптомов заболевания больной должен быть госпитализирован. Бессимптомный соблюдает самоизоляцию.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ

Приезжие могут вакцинироваться в мобильных пунктах вакцинации, развернутых в курортных городах. Сделать прививку можно по месту временного проживания (в гостинице, пансионате, санатории или доме отдыха) или по месту экскурсионного обслуживания.

По всем вопросам отдыхающих просят обращаться на бесплатную Горячую линию Минкурортов по телефону 8 (800) 511-80-18 или писать в Министерство через соцсети.

Официальные аккаунты:

https://www.facebook.com/minkurortov

https://www.instagram.com/minkurtur_rk/

https://vk.com/minkurortovcrimea

https://ok.ru/group/54113868316870

Горячая линия министерства: 8 (800) 511-80-18

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