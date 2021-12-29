Точность 98%: В Крыму стартовал выпуск экспресс-тестов на ковид

Пилотная партия отправится на регистрацию в Росздравнадзор. Фото: пресс-служба Корпорации развития РК

Крым стал первым регионом на юге России, где началось производство экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер-министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Производственная площадка открылась в Симферополе на базе компании «КрымТест». В церемонии приняли участия члены крымского правительства, представители компаний «Уайт Продакт», «КрымТест» и Корпорации развития Крыма.

- Республика Крым стала первой на юге России, освоившей выпуск экспресс-тестов. Мы выполнили поручение президента Российской Федерации по профилактике новой коронавирусной инфекции. Теперь объемы тестирования по выявлению COVID-19 будет в разы увеличены, - отметила заместитель председателя Совета министров Крыма Ирина Кивико.

В месяц планируется производить 100 тысяч экспресс-тестов. Фото: пресс-служба Корпорации развития РК

По словам гендиректора компании «КрымТест» Елены Щаровой, сборка экспресс-тестов предусматривает стерильность производства и соблюдение необходимых санитарных требований. Сейчас специалисты собирают пилотную партию для регистрации ее в Росздравнадзоре. Планируется, что в течение двух месяцев тесты получат сертификацию. После чего они поступят в продажу по всей территории Российской Федерации.

Тесты будут определять наличие не только коронавирусной инфекции у человека. Выпуск линейки из 68 наименований поможет в короткие сроки определить наличие у пациента гриппа А/В, RSV, аденовируса, стрептококка А, микоплазмы, кишечных инфекций таких, как: ротавирус, H.pylori, брюшной тиф, онкологические заболевания, ВИЧ. Кроме того, что они смогут выявить новые штаммы коронавируса, в том числе и «омикрон».

Провести тестирование на наличие коронавирусной инфекции с помощью экспресс-теста можно будет с первого дня появления симптомов. Результат анализа поступит через 15-30 минут. Процедура не будет отличаться от привычной - мазок берется из носоглотки.

- Тесты способны максимально точно определить наличие антигена вируса при наименьших концентрациях вируса в организме на самых ранних этапах болезни, - добавили в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым.

Работа над созданием теста проходит в условиях высокой стерильности. Фото: пресс-служба Корпорации развития РК

В месяц планируется производить 100 тысяч экспресс-тестов.

В конце октября сообщалось, что на территории Крыма в течение полугода начнется производство тестов на выявление коронавирусной инфекции. Тогда же и было подписано соглашение между крымским правительством и компанией «Уайт Продакт». Крымский вице-премьер Ирина Кивико отмечала высокую точность тестов – до 98%.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму отменили QR-коды в общественных местах и общепите до 20 января

Ранее запрет был снят только на посещение ТЦ (подробнее).

Что нужно знать туристам, которые едут в Крым на новогодние праздники

Массовые мероприятия в регионе остаются под запретом (подробнее).