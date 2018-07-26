Дом кино в Симферополе превратят в центр детского творчества

26 Июль 14:51 2018-07-26T14:53:50+03:00

Изменить размер текста: A A

На месте кинотеатра «Симферополь» в столице Крыма может появиться Центр юношеского и детского творчества. Его передали в ведение управления молодежи, спорта и туризма города на 89-й сессии Симферопольского горсовета.

По словам главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, имущество Дома кино закреплено за «Городским подростково-молодежным центром».

- Кинотеатр «Симферополь» - это памятник архитектуры крымской столицы, он нуждается в модернизации, на которую необходимы большие финансовые затраты. Мы рассматривали все возможные варианты использования здания, в том числе и в качестве кинотеатра. На сегодня в городе достаточно кинозалов в шаговой доступности, а вот детских центров мало, - сообщил глава администрации.

Лукашев отметил, что наиболее оптимальный вариант – преобразовать Дом кино в комплексный центр для организации досуга молодежи, репетиций творческих коллективов.