2018-07-26T14:53:50+03:00
Общество

Дом кино в Симферополе превратят в центр детского творчества

По словам главы администрации города, здание нуждается в модернизации
Надежда ДАЦЮК
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В городе достаточно кинотеатров, по мнению властей крымской столицыВ городе достаточно кинотеатров, по мнению властей крымской столицыФото: Алексей ГАЙДУКОВ
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На месте кинотеатра «Симферополь» в столице Крыма может появиться Центр юношеского и детского творчества. Его передали в ведение управления молодежи, спорта и туризма города на 89-й сессии Симферопольского горсовета.

По словам главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, имущество Дома кино закреплено за «Городским подростково-молодежным центром».

- Кинотеатр «Симферополь» - это памятник архитектуры крымской столицы, он нуждается в модернизации, на которую необходимы большие финансовые затраты. Мы рассматривали все возможные варианты использования здания, в том числе и в качестве кинотеатра. На сегодня в городе достаточно кинозалов в шаговой доступности, а вот детских центров мало, - сообщил глава администрации.

Лукашев отметил, что наиболее оптимальный вариант – преобразовать Дом кино в комплексный центр для организации досуга молодежи, репетиций творческих коллективов.

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