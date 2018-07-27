В Крыму отдохнули почти 3,2 миллиона туристов

27 Июль 12:30 2018-07-27T12:39:37+03:00

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В Крыму с 1 января по 25 июля отдохнули 3,2 миллиона человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Отели и гостиницы заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%.

- В ряде регионов заполняемость почти 100%, это Феодосия, Судак, Большая Ялта, Евпатория, Большая Алушта, подтягивается Черноморский район и Саки, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Министр уточнил, что достаточно большой процент отдыхающих приехал по Крымскому мосту.

- По Крымскому мосту в обе стороны на данный момент проехало 1 миллион 139 тысяч транспортных средств, в том числе 12 917 тысяч автобусов. Въездной поток в Крым составил более 619 тысяч 773 автомобилей, в том числе 6,5 тысяч автобусов, - сообщил Вадим Волченко.

Кстати, прямые налоговые поступления от туристической отрасли в первом полугодии выросли на 26,6% и составили 1 млрд 170 млн рублей. В прошлом году такая цифра была почти за весь год.