Строительство объездной дороги "Дубки-Левадки" затягивается: виной тому - судебное разбирательство
Строительство объездной дороги «Дубки-Левадки» может затянуться из-за того, что собственник одного из участков отказывается передать его в государственную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.
- В районе путепровода Чистенькое-Трудолюбово приостановлены заказчиком, поскольку идет суд с собственником земельного участка, который не согласен с условиями изъятия. Длина участка – примерно 400 метров. Пока что строители ждут решения суда. Оно будет в ближайшее время – это одна-две недели.
В госкомитете сообщили, что уже сейчас отставание от графика работ на спорном участке составляет около полутора месяцев.
В районе путепровода Чистенькое-Трудолюбово строители завершили работы по формированию автодорожных подходов. Выполняется отсыпка и укрепление конусов, устройство земполотна, формирование дорожной одежды основного хода.