2018-07-27T13:54:59+03:00
Общество

Строительство объездной дороги "Дубки-Левадки" затягивается: виной тому - судебное разбирательство

Собственник земельного участка не согласен с условиями его изъятия
Надежда ДАЦЮК
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Заасфальтировано 80% трассы. Фото: "Сибавтобан"Заасфальтировано 80% трассы. Фото: "Сибавтобан"
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Строительство объездной дороги «Дубки-Левадки» может затянуться из-за того, что собственник одного из участков отказывается передать его в государственную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

- В районе путепровода Чистенькое-Трудолюбово приостановлены заказчиком, поскольку идет суд с собственником земельного участка, который не согласен с условиями изъятия. Длина участка – примерно 400 метров. Пока что строители ждут решения суда. Оно будет в ближайшее время – это одна-две недели.

В госкомитете сообщили, что уже сейчас отставание от графика работ на спорном участке составляет около полутора месяцев.

В районе путепровода Чистенькое-Трудолюбово строители завершили работы по формированию автодорожных подходов. Выполняется отсыпка и укрепление конусов, устройство земполотна, формирование дорожной одежды основного хода.

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