Российского мобильного оператора оштрафуют из-за лжи о роуминге в Крыму

28 Июль 15:03 2018-07-28T15:04:05+03:00

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ФАС возбудила дело по признакам недостоверной рекламы в отношении мобильного оператора "Тинькофф мобайл", потому что компания соврала насчет наличия роуминга на полуострове.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, баннер в социальной сети ВКонтакте обещал пользователям безлимитный интернет и отсутствие роуминга по России. Вот только и безлимитный интернет, и связь без роуминга доступна пользователям всех регионов, кроме Республики Крым и Севастополя.

- Абоненты "Тинькофф Мобайл", находящиеся на территории Республики Крым и Севастополя, будут находиться в условиях роуминга, - говорится в сообщении ФАС. - Соответственно, заключила Комиссия ведомства, спорная реклама содержит несоответствующие действительности сведения о потребительских свойствах услуг связи.

Рекламодателю выдали предписание о прекращении нарушения, а материалы передали правоохранителям для возбуждения административного дела и назначения соответствующего штрафа.