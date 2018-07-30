После Дня ВМФ в Севастополе начался транспортный коллапс

30 Июль 00:08 2018-07-30T00:08:45+03:00

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Днем 29 июля на автостанции в Севастополе кончились билеты на все направления. Праздник ВМФ завершился, и гости из других городов возвращались домой. Как передает корреспондент КП-Крым, билеты невозможно было купить на этот день уже в 15-16 часов - почти сразу по завершении военно-спортивного праздника в центре города-героя.

- Вам в Феодосию? Все продано. Есть только места на вечерний автобус в Симферополь, — устало объясняет кассир.

Зато у таксистов праздник. Водители сразу поняли, что на пассажирском коллапсе можно подзаработать. Ценник взлетел до небес.

- Девушка, вам в Симферополь? Пятьсот рублей - и сразу едем, - ловит таксист пассажиров на выходе из автовокзала.

Проблемы возникли и после вечернего салюта. Жители и гости города толпились на остановках общественного транспорта и не могли уехать домой или в гостиницу, потому что все желающие попросту не влезали ни в троллейбусы, ни в автобусы.

Стоимость такси после салюта - втрое выше стандартного тарифа.