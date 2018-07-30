Иностранный турист пырнул ножом двух отдыхающих в Керчи

30 Июль 13:25 2018-07-30T13:53:43+03:00

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В Керчи задержали 37-летнего жителя ближнего зарубежья по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью двум крымчанам.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, инцидент произошел в поселке Героевка под Керчью. Между двумя компаниями отдыхающих завязался конфликт. Задержанный утверждает, что заступался за свою спутницу.

Вот только защищать честь дамы мужчина почему-то решил с помощью ножа: он нанес раны двоим жителям Керчи - в возрасте 32 лет и 41 года. Одного потерпевшего "скорая" забрала прямо с места происшествия, а другой обратился за медицинской помощью чуть позднее.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (ч.2 п.«з» ст.111 УК РФ).

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, суда он будет ожидать в СИЗО.