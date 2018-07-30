2018-07-30T15:39:58+03:00
Общество

В Никитском ботаническом саду расцвели первые в этом году хризантемы

На коллекционной выставке гости увидят 333 сорта хризантем
Надежда ДАЦЮК
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Бал хризантем в Никитском ботаническом саду в этом году пройдет в 65-й раз. Фото: Николай НосковБал хризантем в Никитском ботаническом саду в этом году пройдет в 65-й раз. Фото: Николай Носков
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В Верхнем парке Никитского ботанического сада расцвели сразу шесть сортов мелкоцветковой бордюрной хризантемы. Это первые распустившиеся в этом году хризантемы, сообщили в пресс-службе парка.

Посетители рассматривают распустившиеся «Солнечную феерию», «Золотоволоску», «Фантазию», а также сорта «Игольчатый белый», «Axima Yellow» и «Оксамитку».

- На коллекционной выставке-2018 наши гости увидят 333 сорта хризантем! Так что Никитский сад, который всегда выглядит ярко и празднично, во время традиционного осеннего Бала и вовсе поразит воображение наших гостей, - рассказал директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь.

По его словам, на выставке впервые представят хризантемы торговой марки «Straathof plants» (Голландия) – из них 20 сортов крупноцветковых, 9 – мелкоцветковых и 9 сортов группы «Мультфлора».

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду в этом году пройдет в 65-й раз. Обычно он начинается с третьей декады октября и длится до начала декабря.

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