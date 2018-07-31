В Крыму 31 июля вновь обещают грозы

31 Июль 07:24 2018-07-31T18:58:14+03:00

Дожди в Крыму идут каждый день. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Столбик термометра поднимется ночью до +21, днем - до +31.

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В Крыму 31 июля днем местами обещают дождь и грозу, ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем до 15 м/с. Столбик термометра поднимется ночью до +21, днем - до +31.

В Симферополе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29…31.

- В Севастополе днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +22…24, днем +29…31, - сообщает крымский гидрометцентр.

На ЮБК днем также будет дождливо, местами гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +22… 24, днем +29…31.

В Керчи сухо. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +31…33.