31 Июль 12:02 2018-07-31T19:04:52+03:00

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В Севастополе собрали рекордный урожай черешни. Изначально планировалось собрать 255 тонн черешни, а собрано в итоге 313 тонн.

- Средняя урожайность черешни составила 35,08 центнера с гектара, что в 4,6 раза выше урожайности 2017 года, - сообщает пресс-служба правительства города-героя.

Сбор персиков и абрикосов еще не завершился, но урожай уже обещает быть рекордным. По сравнению с 2017 годом, урожай фруктов уже в 2,5 раза превысил прошлогодние объемы.

- Урожай в этом году уже превышает оптимистические прогнозные показатели. В наилучшем варианте в 2018 году в Севастополе планировалось собрать чуть более 800 тонн семечковых и косточковых культур. Но уже сейчас, по предварительным данным, сбор косточковых и семечковых культур достиг показателя в 478 тонн, хотя уборка урожая еще не завершена, – сообщил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.