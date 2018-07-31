В Симферополе 1 августа ограничат движение по нескольким улицам
Ограничения введут c 8/00 lj 17/00 в связи со строительством газопровода
Движение ограничат в Каменке.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе 1 августа частично ограничат движение в микрорайоне Каменка. Для проезда транспорта закроют участок дороги на пересечение улиц Чадырлар и Аппазова.
- Ограничения вводятся в связи с проведением работ по строительству закольцовки газопроводов низкого давления по улицам Дагджи и Абденнановой в микрорайоне Каменка, - предупредили в пресс-служба правительства крымской столицы.
Проезд будет ограничен с 8.00 до 17.00. Водителей просят заранее планировать пути объезда.
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