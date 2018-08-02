2018-08-02T09:33:48+03:00
Происшествия

Почтальон из Крыма присвоила 90 тысяч рублей соцвыплат

Женщина подделала подписи в платежных документах
Анастасия ЖУКОВА
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Почтальона из Ленинского района Крыма подозревают в присвоении социальных выплат граждан. По данным Следственного комитета, женщина за несколько месяцев 2018 года положила себе в карман в общей сложности около 90 тысяч рублей.

Эти средства должны были получить 12 человек, но находчивая работница отделения почтовой связи Семисотка подделала их подписи в платежных документах и оставила денежки у себя.

Скрыться от правосудия не вышло: в отношении почтальона возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение).

- В связи с тем, что подозреваемой возмещен материальный вред потерпевшим в полном объеме, решается вопрос о направлении уголовного дела в суд с ходатайством о применении в отношении нее меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - рассказали в пресс-службе СКР.

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