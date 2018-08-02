Гражданин одной из стран Средней Азии пытался въехать в Крым по фальшивому украинскому паспорту

2 Авг. 10:59 2018-08-02T11:01:45+03:00

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Пограничники задержали в пункте пропуска "Джанкой" гражданина одной из стран Средней Азии, который пытался попасть в Крым по поддельному украинскому паспорту.

45-летний мужчина предъявил во время контроля паспорт гражданина незалежной, ыданный в 2013 году в Херсонской области. Контролер заподозрил неладное, и более тщательная проверка показала: фальшивка.

Мужчина признался, что работал на протяжении 10 лет на одном из фермерских хозяйств Каланчакского района Херсонской области. Состоял на консульском учете в посольстве своей страны в Киеве.

- В 2012 году срок действия его родного паспорта истек и, понимая, что с этим паспортом он границу не пересечет, через сомнительные криминальные связи приобрел паспорт гражданина Украины, заплатив 2 тысячи долларов США, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Иностранец признал свою вину, проводится дознание.