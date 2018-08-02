2018-08-02T11:01:45+03:00
Происшествия

Гражданин одной из стран Средней Азии пытался въехать в Крым по фальшивому украинскому паспорту

Заплатил за подделку 2000 долларов США
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Пограничники задержали в пункте пропуска "Джанкой" гражданина одной из стран Средней Азии, который пытался попасть в Крым по поддельному украинскому паспорту.

45-летний мужчина предъявил во время контроля паспорт гражданина незалежной, ыданный в 2013 году в Херсонской области. Контролер заподозрил неладное, и более тщательная проверка показала: фальшивка.

Мужчина признался, что работал на протяжении 10 лет на одном из фермерских хозяйств Каланчакского района Херсонской области. Состоял на консульском учете в посольстве своей страны в Киеве.

- В 2012 году срок действия его родного паспорта истек и, понимая, что с этим паспортом он границу не пересечет, через сомнительные криминальные связи приобрел паспорт гражданина Украины, заплатив 2 тысячи долларов США, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Иностранец признал свою вину, проводится дознание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог