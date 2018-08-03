Набережную Коктебеля все же передали в собственность республики

3 Авг. 11:59 2018-08-03T12:45:35+03:00

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Феодосийский городской совет 2 августа все-таки передал набережную поселка Коктебель в государственную собственность Республики Крым.

Ранее, во вторник 31 июля, депутаты решили отправить вопрос "на доработку", чем вызвали возмущение главы Крыма Сергея Аксенова. Он назвал это решение необоснованным и абсурдным.

- Только вдумайтесь: государство выделяет на благоустройство Коктебеля более 4 миллиардов рублей, а на уровне местной власти возникают препятствия и возражения. Это верх цинизма. Видимо, кому-то очень не хочется терять прибыль от незаконных торговых точек, расположенных на набережной, - заявил тогда Аксенов и пригрозил в понедельник выйти из отпуска и приехать в Феодосию, чтобы определить все незаконные объекты на набережной и "сделать оргвыводы".

Понедельника народные избранники Феодосии решили не дожидаться, и уже в четверг большинством голосов поддержали передачу набережной в собственность республики. Из 22 присутствующих против проголосовали только трое.

- Городская власть ничего не делает кулуарно. Мы услышали общественность города, проработали с предпринимателями, Общественным советом города вопрос, - заключил председатель горсовета Владимир Титаренко.