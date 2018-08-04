2018-08-06T11:40:58+03:00
Общество

С начала года Крымская железная дорога перевезла 1,8 миллионов пассажиров

Также за 7 месяцев предприятие обслужило 239 тысяч тонн грузов
Степан ОСТИНОВ
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В сравнении с прошлым годом пассажиропоток вырос на 10%.В сравнении с прошлым годом пассажиропоток вырос на 10%.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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С начала года Крымская железная дорога перевезла почти 1,8 млн пассажиров.

- За 7 месяцев 2018 года со станций Крымской железной дороги отправлено 1 792 тысячи пассажиров. Выполнена одна из основных задач управления обслуживания пассажиров - доходы от пригородных перевозок увеличены на 10% к аналогичному периоду прошлого года, - сообщает пресс-служба КЖД.

Кроме того, сохранилась положительная динамика роста объемов грузоперевозки. Так, по итогам семи месяцев объем КЖД обслужила 230,7 тысяч тонн грузов — это на 24% выше показателей прошлого года.

- По итогам семи месяцев выполнение плана погрузки грузов составляет 118%. Наблюдается рост погрузки по таким номенклатурам грузов, как нефтепродукты, промсырье, строительные грузы, и метизы, - заключили на предприятии.

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