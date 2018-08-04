В Крыму двух женщин на катамаране отнесло почти на километр от берега

4 Авг. 13:56 2018-08-04T13:57:49+03:00

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Сотрудники МЧС Крыма спасли двух женщин, которых на катамаране унесло в море почти на километр.

Вчера, 3 августа, во время патрулирования прибрежной территории близ села Песчаное Бахчисарайского района спасатели заметили двух женщин на катамаране, которые находились в 900 метрах от суши и не могли самостоятельно вернуться к берегу.

- В результате усиления ветра и волнения моря, катамаран с людьми стало уносить в открытое море, а попытки самостоятельно вернуться к берегу оказались безуспешными. Катамаран с людьми был благополучно отбуксирован на берег, а после их осмотра стало понятно, что в медицинской помощи никто из пассажиров плавсредства не нуждается, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

- Неоднократные попытки отдыхающих «заплыть» подальше влекут за собой ряд происшествий. Кроме того, из-за резких порывов ветра в море уносит лодки, катамараны и надувные матрасы вместе с отдыхающими, - отметил помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов. - Спасатели МЧС России готовы оказывать оперативную помощь отдыхающим, однако и сами туристы должны строго соблюдать правила безопасности жизнедеятельности