2018-08-04T13:57:49+03:00
Общество

В Крыму двух женщин на катамаране отнесло почти на километр от берега

Их спасли сотрудники МЧС
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС Крыма спасли двух женщин, которых на катамаране унесло в море почти на километр.

Вчера, 3 августа, во время патрулирования прибрежной территории близ села Песчаное Бахчисарайского района спасатели заметили двух женщин на катамаране, которые находились в 900 метрах от суши и не могли самостоятельно вернуться к берегу.

- В результате усиления ветра и волнения моря, катамаран с людьми стало уносить в открытое море, а попытки самостоятельно вернуться к берегу оказались безуспешными. Катамаран с людьми был благополучно отбуксирован на берег, а после их осмотра стало понятно, что в медицинской помощи никто из пассажиров плавсредства не нуждается, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

- Неоднократные попытки отдыхающих «заплыть» подальше влекут за собой ряд происшествий. Кроме того, из-за резких порывов ветра в море уносит лодки, катамараны и надувные матрасы вместе с отдыхающими, - отметил помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов. - Спасатели МЧС России готовы оказывать оперативную помощь отдыхающим, однако и сами туристы должны строго соблюдать правила безопасности жизнедеятельности

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог