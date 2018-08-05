В Симферополе на остановке обокрали пенсионера

5 Авг. 14:03 2018-08-05T14:03:33+03:00

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В Симферополе житель Джанкойского района похитил у пенсионера сумку с деньгами, которую пожилой мужчина оставил без присмотра.

В полицию обратился 67-летний симферополей и заявил, что кто-то похитил у него кошелек с 1500 рублей, пенсионным удостоверением и банковской картой с пин-кодом, с которой сняли крупную сумму.

Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 42-летний житель Джанкойского района.

- Со слов задержанного, недалеко от остановки он заметил пожилого мужчину, который, ожидая автобуса, оставил свою сумку без присмотра на скамейке. Похитив из сумки имущество, подозреваемый выбросил все документы, а денежные средства потратил на собственные нужды, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

На подозреваемого завели уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража.

Жителю Джанкойского района грозит до 5 лет тюрьмы.