В Симферополе на остановке обокрали пенсионера
В Симферополе житель Джанкойского района похитил у пенсионера сумку с деньгами, которую пожилой мужчина оставил без присмотра.
В полицию обратился 67-летний симферополей и заявил, что кто-то похитил у него кошелек с 1500 рублей, пенсионным удостоверением и банковской картой с пин-кодом, с которой сняли крупную сумму.
Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 42-летний житель Джанкойского района.
- Со слов задержанного, недалеко от остановки он заметил пожилого мужчину, который, ожидая автобуса, оставил свою сумку без присмотра на скамейке. Похитив из сумки имущество, подозреваемый выбросил все документы, а денежные средства потратил на собственные нужды, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
На подозреваемого завели уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража.
Жителю Джанкойского района грозит до 5 лет тюрьмы.