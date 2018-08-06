Собирали грибы и заблудились: спасатели сняли двух человек с Ай-Петри

6 Авг. 10:03 2018-08-06T10:04:45+03:00

В медицинской помощи они не нуждались

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В Крыму за сутки заблудились двое туристов, собиравших грибы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Сообщение о том, что требуется помощь, поступило на пульт спасателей в 22.15. Туристы собирали грибы на плато Ай-Петри, сошли с тропы и заблудились. Четыре человека спасателей и одна единица техники отправились на помощь. Они обнаружили потерявшихся спустя 4 часа.

Жителей Кореиза, 34-летнего мужчину и 42-летнюю женщину, эвакуировали из горно-лесной зоны. В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее двое мужчин не смогли самостоятельно спуститься с Аю-Дага. Им потребовалась помощь спасателей.