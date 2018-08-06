2018-08-07T09:22:48+03:00
Общество

В Симферополе за неделю отремонтировали 1,2 тысяч квадратных метров дорог

Кроме того, в ближайшее время начнется благоустройство парков и скверов
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее сообщалось, что капремонт дорог начнется с середины августаРанее сообщалось, что капремонт дорог начнется с середины августаФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

В Симферополе возобновился ремонт дорог. С 1 августа в городе восстановлено 1,2 тысячи кв. м дорог. Об этом сообщил заместитель главы администрации Валерий Гуменюк.

- Струйно-инъекционным методом восстановлено порядка 1,2 тыс кв. м проезжей части. С начала этой недели подрядчик приступает к укладке горячего асфальта, что позволит охватить более значительные площади дорожного покрытия, подлежащие ремонту, - цитирует Гуменюка пресс-служба администрации.

Также в ближайшее время, по словам начальника департамента городского хозяйства Вячеслава Голуба, в Симферополе начнут благоустраивать парки и скверы по программе «Формирование современной городской среды».

- На данный момент на стадии завершения проектные работы. Уже в ближайшее время начнётся благоустройство парка в поселке. ГРЭС, а также ряда придомовых территорий крымской столицы, - сказал Голуб.

Ранее глава администрации столицы Крыма Игорь Лукашев сообщал, что капремонт дорог начнется с середины августа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог