В Симферополе за неделю отремонтировали 1,2 тысяч квадратных метров дорог

6 Авг. 18:38 2018-08-07T09:22:48+03:00

Кроме того, в ближайшее время начнется благоустройство парков и скверов

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В Симферополе возобновился ремонт дорог. С 1 августа в городе восстановлено 1,2 тысячи кв. м дорог. Об этом сообщил заместитель главы администрации Валерий Гуменюк.

- Струйно-инъекционным методом восстановлено порядка 1,2 тыс кв. м проезжей части. С начала этой недели подрядчик приступает к укладке горячего асфальта, что позволит охватить более значительные площади дорожного покрытия, подлежащие ремонту, - цитирует Гуменюка пресс-служба администрации.

Также в ближайшее время, по словам начальника департамента городского хозяйства Вячеслава Голуба, в Симферополе начнут благоустраивать парки и скверы по программе «Формирование современной городской среды».

- На данный момент на стадии завершения проектные работы. Уже в ближайшее время начнётся благоустройство парка в поселке. ГРЭС, а также ряда придомовых территорий крымской столицы, - сказал Голуб.

Ранее глава администрации столицы Крыма Игорь Лукашев сообщал, что капремонт дорог начнется с середины августа.