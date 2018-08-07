В Керчи столкнулись сразу четыре автомобиля: один человек погиб

7 Авг. 10:31 2018-08-07T10:31:23+03:00

В массовой аварии также пострадали несколько пассажиров

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В Керчи произошла массовая авария – один человек погиб, еще несколько пострадали.

На Горьковском мосту столкнулись сразу четыре автомобиля: ГАЗель, ВАЗ, Лада и Volkswagen, сообщает очевидцы в соцсетях.

На место немедленно выехали сотрудники МЧС, автоинспекторы и кареты скорой помощи.

- В результате аварии есть погибших. Сотрудники МЧС произвели его деблокацию, также есть пострадавшие. Один доставлены в Керченскую больницу, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Главного Управления МЧС по Республике Крым

Причины ДТП выясняют в настоящее время эксперты.

Крымские спасатели предупреждают автотуристов и жителей полуострова соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.