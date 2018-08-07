2018-08-07T10:31:23+03:00
Происшествия

В Керчи столкнулись сразу четыре автомобиля: один человек погиб

В массовой аварии также пострадали несколько пассажиров
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: Вероника КотьковаФото: Вероника Котькова
Изменить размер текста:

В Керчи произошла массовая авария – один человек погиб, еще несколько пострадали.

На Горьковском мосту столкнулись сразу четыре автомобиля: ГАЗель, ВАЗ, Лада и Volkswagen, сообщает очевидцы в соцсетях.

На место немедленно выехали сотрудники МЧС, автоинспекторы и кареты скорой помощи.

- В результате аварии есть погибших. Сотрудники МЧС произвели его деблокацию, также есть пострадавшие. Один доставлены в Керченскую больницу, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Главного Управления МЧС по Республике Крым

Причины ДТП выясняют в настоящее время эксперты.

Крымские спасатели предупреждают автотуристов и жителей полуострова соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог