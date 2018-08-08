В Феодосии и Коктебеле оштрафовали пользователей пляжей

8 Авг. 11:22 2018-08-08T11:22:57+03:00

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В Феодосийском городском округе оштрафовали пользователей пляжей за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов и туризма Крыма.

- По итогам работы Межведомственной комиссии в отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях. ИП Габриелян в Коктебеле оштрафован на 2 тысячи рублей, ООО «КафаФест» в Феодосии - на 10 тысячи рублей, - уточнили в Минкурортов.

Надзорные органы совместно с министерством курортов и туризма РК продолжают проверки работы пляжей в городском округе Ялта, Сакском районе и других.

Ранее были оштрафованы пользователи пляжей в Феодосии и Алуште за нарушения требований по организации отдыха на пляже.