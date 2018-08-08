Севастополь посетили 1,5 миллиона туристов

8 Авг. 12:07 2018-08-08T12:09:39+03:00

По сравнению с прошлым годом, турпоток увеличился на 12%

Изменить размер текста: A A

Севастополь за полгода посетили 1,5 миллиона туристов. Это на 12% больше чем за аналогичный период прошлого года.

По данным властей, стоимость жилья в этом году не менялась. Отели, гостиницы и частники не поднимали цены.

- Отдыхающие в Севастополе могут воспользоваться услугами 27 туроператоров, которые предлагают своим клиентам более 150 маршрутов по Севастополю и Крыму, - сообщает пресс-служба правительства города.

Кроме того, для удобства отдыхающих открыты три туристско-информационных центра и один мобильный, в стадии реконструкции еще один центр на набережной Корнилова.

Напомним, пляжи Севастополя: Как добраться и сколько стоит место под солнцем. «Комсомолка» узнала все плюсы и минусы пляжного отдыха в городе-герое.