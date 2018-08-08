Севастополь посетили 1,5 миллиона туристов
Севастополь за полгода посетили 1,5 миллиона туристов. Это на 12% больше чем за аналогичный период прошлого года.
По данным властей, стоимость жилья в этом году не менялась. Отели, гостиницы и частники не поднимали цены.
- Отдыхающие в Севастополе могут воспользоваться услугами 27 туроператоров, которые предлагают своим клиентам более 150 маршрутов по Севастополю и Крыму, - сообщает пресс-служба правительства города.
Кроме того, для удобства отдыхающих открыты три туристско-информационных центра и один мобильный, в стадии реконструкции еще один центр на набережной Корнилова.
Напомним, пляжи Севастополя: Как добраться и сколько стоит место под солнцем. «Комсомолка» узнала все плюсы и минусы пляжного отдыха в городе-герое.
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