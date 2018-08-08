2018-08-08T18:16:42+03:00
Экономика

С начала года в бюджет Крыма поступило 22,5 миллиарда рублей собственных доходов

Это на 17,2% больше, чем за 7 месяцев прошлого года
Степан ОСТИНОВ
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Всего общий объем поступлений - 9,5 млрд рублей.Всего общий объем поступлений - 9,5 млрд рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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За 7 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Крыма поступило 22,5 млрд рублей собственных налоговых и неналоговых доходов.

По данным главы Минфина республики Ирины Кивико, это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 75,3% выше показателей 2015 года, когда доходы казны составили лишь 12,8 млрд рублей.

- Мы активно работаем над наращиванием роста собственных доходов. В прошлом году, например, мы были на втором месте (среди регионов России. – Авт.) по темпам собственных доходов. Это свидетельствует о том, что бизнес, экономика Крыма в целом успешно развивается, растут объемы производства, торговли, - пояснила Ирина Кивико.

Основной источник дохода Крыма – это НДФЛ. С начала года в казну поступило 9,5 млрд рублей этого налога – рост по сравнению с прошлым годом составил 1,3 млрд рублей.

- Цифры очень значительные, они говорят и о росте заработной платы в Крыму, и о дополнительно создаваемых рабочих местах – в том числе с привлечением участников Свободной экономической зоны. Также добросовестно работают инвесторы, которые заходят через инвестиционные соглашения и создают рабочие места, - заключила глава Минфина Крыма.

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