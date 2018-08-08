Многодетным семьям в Севастополе оплатят покупку школьной формы

8 Авг. 19:05 2018-08-08T19:38:08+03:00

Родители также могут получить помощь на приобретение школьных принадлежностей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Власти Севастополя компенсируют малообеспеченным и многодетным семьям покупку новенькой школьной формы. Максимальный размер выплаты на ребенка – 3500 рублей.

- Размер компенсации зависит от суммы, потраченной на приобретение школьной формы, однако не может превышать 3500 рублей на каждого ребенка, посещающего школу, - уточнил директор Департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

Также родителям детей из многодетных и малообеспеченных семей предоставляется единовременная денежная помощь к началу учебного года в размере 1323 рублей на каждого ребенка.

КОНКРЕТНО

Заявление и документы на компенсацию затрат принимают с 15 августа до 1 ноября в районных управлениях труда и соцзащиты по месту жительства. Перечень необходимых документов смотрите здесь.

Напомним, в Севастополе 15 августа откроются школьные ярмарки. Работать они будут до 10 сентября.