Два микрорайона Симферополя остались без воды

9 Авг. 09:02 2018-08-09T09:06:39+03:00

Воду отключили в микрорайонах «Верхнее плато» и «Нижнее плато». Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Часть жителей Симферополя 9 августа остались без воды. Отключения коснулись двух микрорайонов «Верхнее плато» и «Нижнее плато».

- Водоснабжение ограничили в связи с производством ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения по улице М. Жукова, 16, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Подачу воды возобновят ориентировочно к 17.00.

- Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, - добавили в ведомстве.