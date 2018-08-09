Два микрорайона Симферополя остались без воды
Подачу живительной влаги возобновят 9 августа к 17.00
Воду отключили в микрорайонах «Верхнее плато» и «Нижнее плато».Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Часть жителей Симферополя 9 августа остались без воды. Отключения коснулись двух микрорайонов «Верхнее плато» и «Нижнее плато».
- Водоснабжение ограничили в связи с производством ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения по улице М. Жукова, 16, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Подачу воды возобновят ориентировочно к 17.00.
- Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, - добавили в ведомстве.