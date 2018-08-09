Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели

9 Авг. 10:50 2018-08-09T10:56:14+03:00

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21-летний турист из Санкт-Петербурга в районе Ангарского перевала (низовья Холодного кулуара) получил травмы и вызвал спасателей. Инцидент произошел 8 августа в 19.25. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

По словам спасателей, молодой человек не смог самостоятельно двигаться, поскольку получил травмы конечностей и головы.

- Крымские спасатели зафиксировали шиной поврежденную конечность, наложили стерильную повязку и воротник Шанца, после чего, пострадавшего, посредством специальных носилок эвакуировали к трассе «Симферополь-Алушта», где транспортировали в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Симферопольскую городскую больницу, - уточнили в МЧС.