2018-08-09T10:56:14+03:00
Происшествия

Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели

Парень из Санкт-Петербурга повредил ногу и голову
Надежда ДАЦЮК
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Туристу оказали первую помощь. Фото: пресс-служба МЧС по РКТуристу оказали первую помощь. Фото: пресс-служба МЧС по РК
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21-летний турист из Санкт-Петербурга в районе Ангарского перевала (низовья Холодного кулуара) получил травмы и вызвал спасателей. Инцидент произошел 8 августа в 19.25. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

По словам спасателей, молодой человек не смог самостоятельно двигаться, поскольку получил травмы конечностей и головы.

- Крымские спасатели зафиксировали шиной поврежденную конечность, наложили стерильную повязку и воротник Шанца, после чего, пострадавшего, посредством специальных носилок эвакуировали к трассе «Симферополь-Алушта», где транспортировали в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Симферопольскую городскую больницу, - уточнили в МЧС.

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