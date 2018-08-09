В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно

9 Авг. 12:13 2018-08-09T18:04:09+03:00

Музеи и дворцы будут открыты с 10.00 до 18.00. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Жители Ялты 11 и 12 августа смогут бесплатно побывать в самых популярных музеях и дворцах полуострова. Свободный вход сделали в честь празднования 180-летия Ялты.

11 числа с 10.00 до 18.00 двери открыты в следующих объектах культуры:

- Ялтинском историко-литературном музее (ул. Пушкинская, 5, ул. Екатерининская, 8, ул. Красноармейская, 5).

- Музее «Поляна сказок» ( ул. Яузы, 28).

- Ливадийском дворце (пгт. Ливадия, ул. Батурина, д. 44а).

- Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике (Алупка, ул. Дворцовое шоссе, д. 18).

- Дворце-музее Александра III в Массандре (пгт Массандра, Симферопольское шоссе, 13).

- Ласточкином гнезде (пгт Гаспра, Алупкинское шоссе 9А).

12 августа с 10.00 до 18.00 День открытых дверей пройдет в музее «Его Величество Футбол». Стадион «Авангард», улица Бирюкова, 2а.

При входе в музеи и дворцы нужно предъявить паспорт с местной пропиской.