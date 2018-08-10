Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
В Симферополе вторая очередь реконструкции улицы Пушкина идет с опережением графика. Рабочие уже укладывают тротуарную плитку.
- Применяемые нами технические решения позволят полностью исключить какие-либо проседания или деформации дорожного покрытия на реконструируемом участке. К концу сентября - началу октября в, максимально благоприятный период, в планах начать высадку новых крупномерных деревьев. Особое внимание уделим сливам Писарди, столь любимым нашими горожанами, которые по праву стали символом именно этой части улицы Пушкина, - сообщил генеральный директор предприятия-подрядчика Игорь Анацкий.
Самые трудоемкие этапы работы завершены.
- Проведены работы по санации и замене инженерных коммуникаций, выполнено обустройство основания. При благоприятных погодных условиях все работы, предусмотренные контрактом, должны завершиться раньше намеченного срока, - подчеркнул замглавы администрации города Сергей Круцюк.
Напомним, стоимость второго этапа реконструкции порядка 50 миллионов рублей.