2018-08-12T15:51:54+03:00
Происшествия

На Тарханкуте машина с числом дьявола и черепом на капоте слетела со скал

Водителем оказался местный житель, он остался жив
Анастасия МЕДЫНЦЕВА@medynceva_press
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Машина превратилась в груду железа.Машина превратилась в груду железа.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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На Атлеше, что находится на западе Крыма, сегодня ночью, 12 августа, со скалы Крокодил сорвалась светлая "семёрка".

За рулем отечественного авто находился житель Оленевки. По словам местных жителей, водитель непонятно каким чудом остался жив - видимо успел выпрыгнуть на ходу. Были ли в автомобиле пассажиры, пока непонятно - официальной информации пока еще нет.

Машина упала со скалы Крокодил. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Машина упала со скалы Крокодил.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

- Не за долго до этого падения он нарисовал краской на машине череп и три шестерки, - цифру дьявола, - рассказывает местный житель Игорь. - Вот такое странное совпадение.

Отдыхающие Атлеша, ставшие свидетелем происходящего, говорят, что машина сгорела буквально за шесть минут.

На капоте можно рассмотреть роковые цифры. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

На капоте можно рассмотреть роковые цифры.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Фотографии четко показывают, что от транспортного средства остались лишь рожки да ножки. Нет и речи о востановлении машины.

Подобное ЧП недавно случилось и в Севастополе. Там в районе мыса Фиолент со скалы в море упала «Лада». Водитель погиб.

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