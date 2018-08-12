Украина возобновила работу пункта въезда-выезда "Каланчак"

12 Авг. 16:25 2018-08-12T16:25:16+03:00

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Украинская сторона возобновила работу контрольного пункта въезда-выезда "Каланчак" на границе с Крымом. Об этом КП-Крым сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Республике Крым.

Напомним, украинский контрольный пункт "Каланчак", располагающийся напротив российского пункта пропуска "Армянск", прекратил свою работу в воскресенье, 12 августа, в 11:00. Не пропускали ни транспорт, ни граждан.

О причинах перерыва достоверно не известно: некоторые прибывшие из незалежной люди утверждают, но на КПП "Каланчак" отключили электричество, некоторые считают это спланированной акцией, призванной "отвадить" украинцев от Крыма.

"Каланчак" возобновил свою работу в 15:20. С российской стороны очереди нет, пункт пропуска "Армянск" работал в штатном режиме. Граждан, которые ехали на территорию Украины, перенаправляли в другие пункты пропуска.