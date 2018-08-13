2018-08-13T14:03:08+03:00
Происшествия

В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли

Еще двое травмированы
Надежда ДАЦЮК
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Пострадавших госпитализировали. Фото: пресс-служба МЧС по КрымуПострадавших госпитализировали. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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На дороге Белогорск-Приветное автомобиль «Гранд Чероки» съехал с проезжей части и опрокинулся в ущелье глубиной до 150 метров. Три человека погибли, еще двое травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Сообщение поступило в МЧС в 5.10 утра. На место выехало 17 спасателей, а также сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу Белогорского района.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, с начала года на дорогах полуострова в результате ДТП пострадало более 600 человек.

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