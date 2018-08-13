2018-08-13T17:56:17+03:00
Общество

До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов

Потратят почти два миллиарда рублей
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму до конца 2018 года планируют провести капитальный ремонт в 350 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ республики.

На работы (а их будет 853 вида) потратят 1,85 млрд рублей. В капремонт входит замена лифтового оборудования, а также ремонт фасада, фундамента, кровли и подвала, а также внутридомовых инженернх сетей.

Капремонт многоэтажек на полуострове уже проводят. Так, по данным минЖКХ, сейчас идут работы в 155 домах. Уже выполнены работы в 64 домах на сумму 197,8 млн рублей.

В 2017 в рамках программы капитального ремонта провели работы в 74 многоквартирнх домах на сумму 182,4 млн рублей.

СПРАВКА КП

Оплата взносов на капремонт является обязательной для собственников квартир (ст. 169 Жилищного Кодекса РФ). Лучше всего платят такие взносы жители Черноморского района (60,54 %), Красноперекопска (58, 39 %) и Симферополя (55, 24 %).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали
Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге
Газманов: Крым потрясает темпами развития
150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником
На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион
В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
На Крымском мосту новый рекорд: За сутки проехали 33 359 автомобилей
Гражданка Украины ехала в Крым с пистолетом и патронами
В Крыму 13 августа до +33 градусов
Украина возобновила работу пункта въезда-выезда "Каланчак"
На Тарханкуте машина с числом дьявола и черепом на капоте слетела со скал
В Крыму 19-летняя девушка поскользнулась и упала с 3-метровой высоты
Возле Ялты возник пожар в заповедном районе
Погода в Крыму на 12 августа: без осадков и тепло до +31
В Крыму «Ночные волки» устроили выставку своей техники
На борту рейса «Москва-Симферополь» скончалась 53-летняя пассажирка
В Крыму из Черного моря спасли трех человек
В Керчи прокуратура заставила чиновников заасфальтировать 500 метров дороги
Погода в Крыму на 11 августа: сухо и тепло +30
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной