До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 17:56 2018-08-13T17:56:17+03:00

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В Крыму до конца 2018 года планируют провести капитальный ремонт в 350 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ республики.

На работы (а их будет 853 вида) потратят 1,85 млрд рублей. В капремонт входит замена лифтового оборудования, а также ремонт фасада, фундамента, кровли и подвала, а также внутридомовых инженернх сетей.

Капремонт многоэтажек на полуострове уже проводят. Так, по данным минЖКХ, сейчас идут работы в 155 домах. Уже выполнены работы в 64 домах на сумму 197,8 млн рублей.

В 2017 в рамках программы капитального ремонта провели работы в 74 многоквартирнх домах на сумму 182,4 млн рублей.

СПРАВКА КП

Оплата взносов на капремонт является обязательной для собственников квартир (ст. 169 Жилищного Кодекса РФ). Лучше всего платят такие взносы жители Черноморского района (60,54 %), Красноперекопска (58, 39 %) и Симферополя (55, 24 %).