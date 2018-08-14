22-летний севастополец сядет на 8 лет за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-14T11:20:33+03:00

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Житель Севастополя получил длительный срок за продажу наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе севастопольской прокуроратуры, 22-летний парень из города-героя в январе 2018 года приобрел через интернет синтетические наркотики - так называемые "соли". Потом он их перепродал другим покупателям.

Горе-предпринимателя задержали. Суда он ждал в СИЗО.

Севастопольца признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств ( ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.