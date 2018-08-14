2018-08-14T12:05:14+03:00
Происшествия

Слесарь сорвался вниз с канатной дороги Мисхор - Ай-Петри

Причины его смерти расследовала специальная комиссия
Анастасия ЖУКОВА
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На канатной дороге Мисхор - Ай-Петри погиб слесарь-ремонтник. Трагедия произошла в мае этого года.

Как сообщили в Службе по экологическому и технологическому надзору Республики Крым, работник осматривал опору № 2 канатной дороги и сорвался вниз. Причины его смерти расследовала специально созданная комиссия.

Эксперты изучили техническую и эксплуатационную документацию, записи камер видеонаблюдения, а также осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. В результате комиссия пришла к выводу, что несчастный случай произошел, потому что слесарь сам нарушил инструкции по охране труда.

- Пострадавший не убедился в безопасности своих действий при проведении осмотра механического оборудования. Проводил осмотр без применения каски и страховочной системы. При нахождении на площадке опоры перелез через ограждающие перила оборудования. Технические причины несчастного случая отсутствуют, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

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