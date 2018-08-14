2018-08-14T12:15:36+03:00
Общество

В Симферополе установят 5 новых светофоров

Появятся они на улицах Беспалова, Киевская, Куйбышева, Шмидта и Русская
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Стоимость каждого светофора от 1 до 3 миллионов рублей.Стоимость каждого светофора от 1 до 3 миллионов рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

На улицах крымской столицы установят пять новых светофоров. Потратят на них от 5 до 15 миллионов рублей.

- Новые светофоры появятся на улицах: Беспалова, Киевская, Куйбышева, Шмидта и Русская, - сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Вячеслав Голуб.

Установка начнется в середине августа и завершится в сентябре.

Кроме того, в этом году уже заменили 75 дополнительных металлических секций светофора на светодиодные, а также провели монтаж светофоров на перекрестках улиц Павленко-Гоголя и улиц Толстого-Маяковского.

Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе начался капитальный ремонт улиц
Житель Самары "увел" у крымского предприятия техники почти на 5 миллионов
Большой десантный корабль ЧФ уничтожил "вражескую артиллерийскую батарею"
В Севастополе 15 августа ограничат движение транспорта
Слесарь сорвался вниз с канатной дороги Мисхор - Ай-Петри
22-летний севастополец сядет на 8 лет за торговлю наркотиками
В Черноморском районе обнаружили 700 килограммов незаконно выловленной рыбы
В Севастополе коммерсанты незаконно поставляли лекарства в городские больницы
Сухо и жарко: В Крыму 14 августа днем до +33
Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали
До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов
Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге
Газманов: Крым потрясает темпами развития
150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником
На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион
В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли