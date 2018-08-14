В Симферополе установят 5 новых светофоров

СЕГОДНЯ 12:14 2018-08-14T12:15:36+03:00

Стоимость каждого светофора от 1 до 3 миллионов рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Появятся они на улицах Беспалова, Киевская, Куйбышева, Шмидта и Русская

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На улицах крымской столицы установят пять новых светофоров. Потратят на них от 5 до 15 миллионов рублей.

- Новые светофоры появятся на улицах: Беспалова, Киевская, Куйбышева, Шмидта и Русская, - сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Вячеслав Голуб.

Установка начнется в середине августа и завершится в сентябре.

Кроме того, в этом году уже заменили 75 дополнительных металлических секций светофора на светодиодные, а также провели монтаж светофоров на перекрестках улиц Павленко-Гоголя и улиц Толстого-Маяковского.