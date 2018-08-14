Большой десантный корабль ЧФ уничтожил "вражескую артиллерийскую батарею"

СЕГОДНЯ 13:56 2018-08-14T13:56:22+03:00

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Большой десантный корабль ЧФ «Николай Фильченков» выполнил артиллерийские стрельбы по береговым целям в рамках учений.

Стрелял экипаж БДК, согласно легенде учений, по артиллерийской батарее условного противника, которая размещена на берегу. Ее обнаружили боевые расчеты наблюдательных постов корабля. По "врагу" сразу же открыли огонь расчеты артиллерийских установок. Все выявленные огневые точки удалось уничтожить.

- Экипаж корабля также отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю, - добавил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Напомним, БДК «Николай Фильченков» принимает участие в масштабных учениях Южного военного округа. Он отправился в зону проведения тренировок со 150 морскими пехотинцами на борту.