2018-08-14T13:56:22+03:00
Политика

Большой десантный корабль ЧФ уничтожил "вражескую артиллерийскую батарею"

На Черноморском флоте продолжаются масштабные учения
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Большой десантный корабль ЧФ «Николай Фильченков» выполнил артиллерийские стрельбы по береговым целям в рамках учений.

Стрелял экипаж БДК, согласно легенде учений, по артиллерийской батарее условного противника, которая размещена на берегу. Ее обнаружили боевые расчеты наблюдательных постов корабля. По "врагу" сразу же открыли огонь расчеты артиллерийских установок. Все выявленные огневые точки удалось уничтожить.

- Экипаж корабля также отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю, - добавил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Напомним, БДК «Николай Фильченков» принимает участие в масштабных учениях Южного военного округа. Он отправился в зону проведения тренировок со 150 морскими пехотинцами на борту.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе начался капитальный ремонт улиц
Житель Самары "увел" у крымского предприятия техники почти на 5 миллионов
В Севастополе 15 августа ограничат движение транспорта
В Симферополе установят 5 новых светофоров
Слесарь сорвался вниз с канатной дороги Мисхор - Ай-Петри
22-летний севастополец сядет на 8 лет за торговлю наркотиками
В Черноморском районе обнаружили 700 килограммов незаконно выловленной рыбы
В Севастополе коммерсанты незаконно поставляли лекарства в городские больницы
Сухо и жарко: В Крыму 14 августа днем до +33
Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали
До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов
Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге
Газманов: Крым потрясает темпами развития
150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником
На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион
В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли