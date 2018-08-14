Под Севастополем нашли затонувшее судно конца XIX века

СЕГОДНЯ 18:27 2018-08-14T18:27:53+03:00

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В районе устья реки Бельбек под Севастополем обнаружили затонувшее судно. Морские археологи предполагают, что кораблекрушение произошло в конце XIX века.

Находку сделали в рамках совместной экспедиции Центра морских исследований и технологий СевГУ и Института востоковедения РАН с участием студентов Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Объект на глубине 11-13 метров «нащупал» гидролокатор.

- Судно клепаное, что позволяет отнести его к концу XIX — началу XX века и предположить, что судно торговое. Однако нам еще предстоит точно установить его назначение и причины гибели, - рассказал научный руководитель экспедиции, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.

Фото: пресс-служба СевГУ

- Корабль огромный, около 200 метров в длину. Борта сильно разрушены, вероятно, он подорвался на мине, — поделился предположением Никита Воищев, студент Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, принявший участие в экспедиции.

Тюменские и севастопольские ученые обследуют подводно-археологические объекты уже несколько лет подряд. Сейчас специалисты работают в районе мыса Константиновский и реки Бельбек под Севастополем.