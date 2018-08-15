Крымские морпехи отрабатывают вождение БТР на плаву

СЕГОДНЯ 09:53 2018-08-15T10:38:10+03:00

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Морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают навыки по вождению БТР-82А на плаву.

Перед тем, как отправиться на полигон, военнослужащие сдали нормативы по плаванию, а также потренировались аварийно покидать БТРы на учебных макетах техники.

- На практических занятиях механики-водители отрабатывают свои навыки в вождении боевых машин на плаву, форсированию водных преград различной глубины, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники как по суше и по воде, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

В учениях принимают участие около 30 единиц боевой и специальной техники.

Ранее морпехи также прошли специальные курсы вождения БТР в экстремальных условиях.