Предприниматель в Симферопольском районе незаконно устроил платную рыбалку

СЕГОДНЯ 10:34 2018-08-15T10:34:35+03:00

Прокуратура подала на него иск в суд

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В селе Камышинка Симферопольского района индивидуальный предприниматель незаконно организовал платную рыбалку на общественном пруду.

Как рассказали в пресс-службе крымской прокуратуры, бизнесмен решил взимать плату с граждан за возможность забросить удочку. Никаких разрешительных документов у него на это не было.

Прокурор подал иск в суд о признании деятельности предпринимателя незаконной. Симферопольский районный суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

Ранее по аналогичному иску приостановили деятельность бизнесмена, который незаконно взимал плату за рыбалку на пруду вблизи села Демьяновка Симферопольского района. Сейчас мужчина получил нужные разрешительные документы и организовал рыболовство на пруду уже на законных основаниях.