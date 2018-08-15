2018-08-15T19:11:38+03:00
Общество

Общественник: Меджлис* получил 250 миллионов долларов на «раскачку» ситуации в Крыму

Сейчас эта организация влияет лишь на 5-7% крымских татар
Степан ОСТИНОВ
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Меджлис крымскотатарского народа* получил 250 миллионов долларов от Госдепартамента США для дестабилизации ситуации в Крыму.

- По нашей информации, буквально в прошлом году структура «Меджлис», которая в Киеве, получила от Государственного департамента США на раскачку ситуации в Крыму 250 миллионов долларов. В украинскую бытность от Меджлиса была создано много организаций, которых я называю грантоедами. Именно как раз для этого времени, потому что понимали, что Крым вернется в Россию, в родную Гавань, - рассказал заместитель председателя общественного совета крымскотатарского народа Рустем Ниметуллаев.

По его словам, представители Меджлиса до сих пор мониторят крымских татар на полуострове через социальные сети.

- Мы знаем, что в 2014-15 годах, 2016 году мы знаем, что были случае, когда в селах, в районах (Крыма. – ред.) приезжали домой и угрожали: почему вы участвовали в выборах в Госдуму и так далее. Но сейчас их влияние среди крымских татар небольшое – это порядка 5-7%. Президентские выборы показали, что 40% крымских татар приняли участие в выборах – это и есть настоящий показатель поддержки (России. – Авт.), - заключил Рустем Ниметуллаев.

Меджлис* - экстремистская организация, которая запрещена в России

Напомним,

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