2018-08-15T18:47:20+03:00
Общество

В Крым на Koktebel Jazz Party приедут исполнители из США, Великобритании и Китая

Фестиваль джаза пройдет в Коктебеле с 24 по 26 августа
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Музыканты будут выступать на пяти площадках, четыре - в Коктебеле, и одна в "Артеке".Музыканты будут выступать на пяти площадках, четыре - в Коктебеле, и одна в "Артеке".Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Стало известно, кто из иностранных музыкантов приведет в Крым, чтобы выступить на фестивале Koktebel Jazz Party. Проходить он будет в Коктебеле с 24 по 26 августа.

- Зрители увидят выступления около 20 коллективов, представленных исполнителями из США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран, - сообщили организаторы.

Среди иностранных участников фестиваля - этно-фьюжн-группы Rajeev Raja Combine (Индия) и Sedar Band (Китай), пианист Ваагн Айрапетян (Армения), New York All Stars (США) и другие.

- Имена некоторых исполнителей станут приятным сюрпризом для гостей Koktebel Jazz Party-2018 и будут представлены в день его открытия, - организаторы.

Россию на фестивале представят ансамбль «Каданс» под управлением московского трубача, флюгельгорниста и композитора Германа Лукьянова, группа Chet Men всемирно известного гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова, коллективы звезд отечественного джаза, пианистов отца и сына Михаила и Якова Окуней, биг-бэнд под управлением известного московского саксофониста Сергея Головни.

Музыканты будут выступать на пяти площадках. .

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