В Крыму на всех участках трассы «Таврида» началась укладка асфальта

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-16T10:26:28+03:00

Движение по двум полосам дороги запустят в декабре этого года. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Изменить размер текста: A A

На всех семи участках строящейся трассы «Таврида» начали укладывать асфальт.

- Генподрядчик приступил к укладке асфальтобетона на шестом этапе трассы «Таврида» в районе Бахчисарая. Таким образом, дорожники ведут работы по асфальтированию на всех семи этапах автодороги, - сообщил глава Госкомитета дорожного хозяйства РК Сергей Карпов.

Строительство дороги ведется одновременно на всех участках. Уже заасфальтировано больше 105 км дороги.

Вводить в эксплуатацию скоростную трассу будут поэтапно. Движение по двум полосам от Керчи до Симферополя планируют запустить в декабре этого года. Движение по всей трассы до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Напомним, в Крыму открыли движение по второму участку самой скоростной трассы юга России. Движение запустили на 6-километровом отрезке "Тавриды" в районе Белогорска.