В Крыму на всех участках трассы «Таврида» началась укладка асфальта
На всех семи участках строящейся трассы «Таврида» начали укладывать асфальт.
- Генподрядчик приступил к укладке асфальтобетона на шестом этапе трассы «Таврида» в районе Бахчисарая. Таким образом, дорожники ведут работы по асфальтированию на всех семи этапах автодороги, - сообщил глава Госкомитета дорожного хозяйства РК Сергей Карпов.
Строительство дороги ведется одновременно на всех участках. Уже заасфальтировано больше 105 км дороги.
Вводить в эксплуатацию скоростную трассу будут поэтапно. Движение по двум полосам от Керчи до Симферополя планируют запустить в декабре этого года. Движение по всей трассы до Севастополя откроется в декабре 2020 года.
Напомним, в Крыму открыли движение по второму участку самой скоростной трассы юга России. Движение запустили на 6-километровом отрезке "Тавриды" в районе Белогорска.
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