На трассе Симферополь-Керчь загорелся автобус с 50 пассажирами

СЕГОДНЯ 17:29 2018-08-16T17:30:37+03:00

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На трассе Симферополь-Керчь прямо на ходу загорелся пассажирский автобус.

Инцидент произошел днем сегодня, 16 августа, в районе Грушевского перевала. Автобус Neoplan следовал по маршруту Алушта-Брянск. На место немедленно выехали спасатели, карета «скорой помощи» и сотрудники ГИБДД.

Огонь удалось оперативно потушить. Водитель и 51 пассажир, которые находили в салоне автобуса, не пострадали – они сами прокинули транспорт, когда почувствовали запах гари.

- Также, крымские огнеборцы произвели необходимый комплекс противопожарных мер для предотвращения повторного возгорания. По предварительной версии воспламенение произошло в моторном отсеке автобуса «Neoplan», Окончательные причины происшествия выясняют эксперты, - сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крыма.