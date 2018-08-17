2018-08-17T14:50:03+03:00
Дом. Семья

На треть больше: В Крыму с начала года отдохнули 4,3 миллиона туристов

Турпоток увеличился за счет инфраструктурных проектов и хорошей погоде
Степан ОСТИНОВ
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Больше всего туристов на ЮБК, Керчи, Судаке и Евпатории.Больше всего туристов на ЮБК, Керчи, Судаке и Евпатории.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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С начала года Крым посетили 4,3 миллиона туристов – это почти на треть больше, за то же период прошлого года.

- С начала года, то есть за семь с половиной месяцев, грубо говоря, Крым посетили 4 миллиона 368 тысяч человек, о чем уже сказал глава Ростуризма Олег Сафонов, - рассказал КП-Крым глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он подчеркнул, что такой динамики удалось добиться благодаря целому комплексу факторов.

- Это и открытие Крымского моста, нового терминала аэропорта «Симферополь». Еще туристы поехали потому, что отельеры не поднимали цены на свои услуги в этом году, была хорошая реклама, да и погода в целом стояла этим летом отличная, - заключил Алексей Черняк.

Напомним, Крым в этом году рассчитывает принять 6,5 миллионов отдыхающих. Для сравнения, в прошлом году на полуострове отдохнули 5,4 миллиона человек

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