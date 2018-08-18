«Ночные волки» презентовали в Севастополе русский «Харлей»

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-18T13:53:27+03:00

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17 августа территория горы Гасфорта превратилась не только в музыкальную площадку, но и в настоящую выставку мотоциклов. Байкеры со всей России и зарубежных стран приехали на Байк-шоу в Севастополь на своих «железных конях». Мимо некоторых из них без зависти не пройдешь, так и хочется сесть и промчаться по дороге, оставляя за собой клубы дорожной пыли.

Один такой необычный мотоцикл выставили на всеобщее обозрение. «Ночные волки» презентовали русский "Харлей" - байк «Волк 1700», имеющий, кстати, военный облик. 2-цилиндровый двигатель мотоцикла «Сталинец» визуально копия двигателя мотоцикла К-750, популярного в конце 1950-х годов. К слову, К-750 – это модернизированная версия знаменитого мотоцикла времен Великой Отечественной войны М-72.

Приехал на нем мотоциклист по прозвищу Кот из города Волжский в Волгоградской области.

Мотоциклист Кот приехал на новом байке из Волгоградской областиФото: Анна САДОВНИКОВА

- Никуда не спешил и за сутки доехал, - говорит Кот. - Это абсолютно новый мотоцикл, 1700 объем, 120 лошадиных сил, цилиндр, как у «Днепра» и «Урала», но не боится перегрева. Его изготовил завод «Поршень».

Возможно, мотоцикл запустят в массовое производство и даже подумывают над экспортом. Стоимость была озвучена ранее в 200 тысяч рублей.