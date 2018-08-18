На раскопках в Крыму умер археолог

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-18T18:42:17+03:00

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В Крыму во время раскопок умер начальник экспедиции на Кыз-Ауле Николай Федосеев.

Напомним, некрополь Кыз-Аул находится рядом с поселком Яковенково Ленинского района. Ежегодно туда приезжают сотни ученых. В начале августа там обнаружили массовое захоронение людей времен Хазарского каганата.

- Николай Федорович был настоящим ученым, знающим, амбициозным, стремившимся привнести что-то новое в науку, - рассказал его друг и коллега Олег Марков. - Ему стало плохо на раскопе, а это о многом говорит. Он был там, где и должен был быть настоящий исследователь. Выражаю мои самые искренние соболезнования родным и близким.

29 июня Николаю Федосееву исполнилось 57 лет. Фото: archae.ru

СПРАВКА «КП»

Николай Федосеев - кандидат исторических наук, археолог и известный исследователь северо-причерноморских амфорных клейм. Родился 29 июня 1961 года в Саратове, работал в Крыму. Сотрудник Керченского Археологического музея-заповедника. Автор более 160 научных работ.

В результате усилий отделом «Охраны культурного наследия» Керченского государственного историко-культурного заповедника, возглавляемого Николаем Федоровичем, в 2004 году нью-йоркский Фонд «World Monuments» включил Пантикапей в список 100 мировых памятников.

Николай Федосеев вел многолетнюю научную работу по каталогизации фондов Керченского музея – готовил к публикации крупнейшую в мире коллекцию керамических клейм (более 26 000). Большую работу проводил по популяризации исторических памятников.