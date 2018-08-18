2018-08-18T18:42:17+03:00
Общество

На раскопках в Крыму умер археолог

Николай Федосеев руководил экспедицией на некрополе Кыз-Аул
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму во время раскопок умер начальник экспедиции на Кыз-Ауле Николай Федосеев.

Напомним, некрополь Кыз-Аул находится рядом с поселком Яковенково Ленинского района. Ежегодно туда приезжают сотни ученых. В начале августа там обнаружили массовое захоронение людей времен Хазарского каганата.

- Николай Федорович был настоящим ученым, знающим, амбициозным, стремившимся привнести что-то новое в науку, - рассказал его друг и коллега Олег Марков. - Ему стало плохо на раскопе, а это о многом говорит. Он был там, где и должен был быть настоящий исследователь. Выражаю мои самые искренние соболезнования родным и близким.

29 июня Николаю Федосееву исполнилось 57 лет. Фото: archae.ru

29 июня Николаю Федосееву исполнилось 57 лет. Фото: archae.ru

СПРАВКА «КП»

Николай Федосеев - кандидат исторических наук, археолог и известный исследователь северо-причерноморских амфорных клейм. Родился 29 июня 1961 года в Саратове, работал в Крыму. Сотрудник Керченского Археологического музея-заповедника. Автор более 160 научных работ.

В результате усилий отделом «Охраны культурного наследия» Керченского государственного историко-культурного заповедника, возглавляемого Николаем Федоровичем, в 2004 году нью-йоркский Фонд «World Monuments» включил Пантикапей в список 100 мировых памятников.

Николай Федосеев вел многолетнюю научную работу по каталогизации фондов Керченского музея – готовил к публикации крупнейшую в мире коллекцию керамических клейм (более 26 000). Большую работу проводил по популяризации исторических памятников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реконструкция заканчивается: на ул. Пушкина в Симферополе положили новую плитку и убрали часть забора
В сентябре в Крыму начнется вакцинация против гриппа
«Ночные волки» презентовали в Севастополе русский «Харлей»
В Симферополе 19 августа откроется бесплатный тренажерный зал под открытым небом
Жаркие выходные: 18 августа днем в Крыму до +35
В Севастополе появится судебный квартал
Ансамбль песни и пляски ЧФ примет участие в байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе
В Крыму разыскивают предполагаемого серийного поджигателя машин
В Евпатории разбойник напал на беременную
В рестораны и гостиницы Крыма поставляли контрафактный алкоголь с Северного Кавказа
На треть больше: В Крыму с начала года отдохнули 4,3 миллиона туристов
Туристку сняли с Чуфут-Кале: ей стало плохо на скалах
На трассе Симферополь-Керчь загорелся автобус с 50 пассажирами
В крымском интернате для детей-инвалидов нашли просроченные лекарства
В Крыму продавца нунчак приговорили к 160 часов обязательных работ
В Крыму фрегат «Адмирал Григорович» провел учебные ракетные стрельбы
Коммунальщики узнают причину обвала асфальта на улице Карла Маркса в Симферополе
В Крыму на всех участках трассы «Таврида» началась укладка асфальта
В Крыму нашли двух мертвых дельфинов и молодь осетра
В Симферополе начали сносить незаконные гаражи
В Крыму хотят восстановить морское сообщение с Турцией
Из Севастополя вышел корабль «Вышний Волочек»
Часть Симферополя осталась без воды и света
Погода в Крыму на 16 августа: жара, днем до +35
Общественник: С 2014 года из Крыма в Украину уехали в основном мусульмане-радикалы