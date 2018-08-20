В Симферополе развернут 28-метровый триколор

СЕГОДНЯ 16:38 2018-08-20T18:28:05+03:00

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В Симферополе День Государственного флага РФ отметят развертывание самого большого в Крыму триколора. Длина флага 28 метров, ширина – 16 метров, вес – 100 килограмм.

- Патриотическое мероприятие начнется в 9.15 на пл. им. Ленина. Для крымчан и гостей полуострова будет представлена молодежная акция «Цвет России», в рамках которой планируется развернуть самый большой флаг в истории современного Крыма, - сообщает Мининформ РК.

В 9.30 начнется автопробег. Авто проедут по следующему маршруту: пр. Кирова, пл. им. Ленина – пр. Кирова – пл. Советская (2 круга по кольцу) – ул. Р. Люксембург – ул. Павленко – бульвар Ленина – ж/д вокзал – ул. Гагарина – пл. Московская (2 круга по кольцу) – ул. Киевская – пл. Куйбышева (2 круга по кольцу) – пр. Победы.

В крымской столице также будут раздавать светоотражающие брелокы в цветах российского флага и памятки с краткой информацией о значении и истории главного Государственного символа. Акция пройдет с 11.00 до 13.00 на территории Международного аэропорта «Симферополь», в Детском парке (пл. Куйбышева) с 10.00 до 12.00, на перекрестке ул. К. Маркса/ ул. Пушкина с 10.00 до 12.00, а также на школьной ярмарке на ул. Набережная с 10.00 до 12.00.