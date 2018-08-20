В Севастополе отчим разбил пасынку голову кувалдой

СЕГОДНЯ 18:09 2018-08-20T18:09:32+03:00

59-летний мужчина решил напасть на парня во сне [фото]

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В Севастополе 59-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве собственного пасынка.

По данным следствия, 28-летний парень регулярно ссорился с отчимом: молодой человек употреблял наркотики и "под кайфом" выносил из дома ценные вещи.

- После очередного конфликта вечером 18 августа текущего года, когда пасынок спал, хозяин дома нанес ему не менее четырех ударов кувалдой по голове. В результате от полученных повреждений молодой человек скончался на месте, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Криминалисты сняли следы и отпечатки с помощью специализированной техники, эти данные стали основой доказательной базы.

Во время проверки показаний на месте мужчина показал следователям, как именно совершил убийство.

Подозреваемый показал следователям, как совершил убийство. Фото: пресс-служба СКР

В СКР планируют ходатайствовать в суде о заключении подозреваемого под стражу на время расследования.