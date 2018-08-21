2018-08-21T14:46:43+03:00
Происшествия

Сбил подростка и скрылся: в Крыму ищут водителя авто, устроившего ДТП

Ребенка отвезли в больницу
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму ищут водителя, который 20 августа на машине предположительно марки Wolkswagen Golf или Jetta наехал на несовершеннолетнего пешехода и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Известно, что инцидент произошел в 15 часов и 6 минут на улице Севастопольская 20/1. Пешеход перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне видимости пешеходного перехода.

После столкновения с пешеходом водитель скрылся.

Ребенка с телесными повреждениями доставили в республиканскую детскую клиническую больницу.

В МВД просят откликнуться свидетелей и очевидцев, которые видели водителя или знают его контактные данные. Телефон +7 (978) 144 71 02.

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